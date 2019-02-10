Репилов: решение исполнить гимн РФ а капелла на церемонии награждения ЧЕ пришло спонтанно

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов спонтанно приняли решение исполнить российский гимн а капелла на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по санному спорту в Германии. Об этом ТАСС рассказал серебряный призер европейского первенства Репилов.

Из-за технических проблем с фонограммой на церемонии награждения чемпионата Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов спели гимн РФ а капелла. В субботу Репилов завоевал серебряную медаль, а Павличенко стал первым.

"Решение самим спеть гимн пришло спонтанно. На церемонии награждения нам уже вручили медали, объявили, что сейчас прозвучит российский гимн, начали поднимать флаги, но тут заиграло что-то иностранное, - рассказал Репилов. - Мы повернулись к ведущему с вопросом - почему гимн не российский, тогда они выключили музыку и спросили, не хотим ли мы сами его спеть".

"Иностранцы бы точно не стали петь, а так бы и ушли, они все такие ребята скромные, а мы взяли у ведущего микрофон, встали и вдвоем исполнили. Специально до этого не репетировали, хотя поем гимн всегда, когда попадаем на пьедестал. Но здесь уже так по-настоящему получилось, без музыки", - добавил Репилов.

Спортсмен отметил, что хотел бы повторить исполнение гимна на следующем этапе Кубка мира, который пройдет в Сочи 23-24 февраля.

"Планируем повторить такое выступление на сочинском этапе Кубка мира. Все-таки это наша родная трасса, хотя я ни разу там не выступал. Как-то так получалось, что я все время мимо этого этапа проезжаю, надеюсь, что первое выступление там получится запоминающимся", - отметил Репилов.