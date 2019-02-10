Тяжелоатлет Шейко восстанавливается после ДТП и не выступит на чемпионате Европы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сахалинский тяжелоатлет Максим Шейко, попавший в конце года в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в настоящее время проходит курс восстановления и не выступит на апрельском чемпионате Европы в Батуми. Об этом сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

Шейко, в 2012 и 2013 годах выигрывавший серебряные медали чемпионатов Европы, в конце ноября на мировом первенстве в Ашхабаде в весовой категории до 102 кг показал седьмой результат. В заявке на февральский Кубок России в Старом Осколе этот тяжелоатлет отсутствовал.

"Максим Шейко вынужден пропустить первую половину сезона в связи с тем, что сейчас восстанавливается после небольших повреждений, полученных в автокатастрофе, которая случилась, по-моему, в декабре. Сейчас он пока не тренируется, поэтому не сможет выступить на чемпионате Европы в Батуми", - заметил Писаревский.

"Скорей всего, не поедет в Грузию и другой наш лидер Давид Беджанян, которому пока не дает вернуться в строй травмированное колено", - сказал тренер.

В начале февраля Шейко принял участие в эстафете огня первых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии", которые проходят с 9 по 16 февраля в Южно-Сахалинске.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Батуми с 6 по 13 апреля.