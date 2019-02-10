Сидорова пропустит этап зимнего тура IAAF в Бирмингеме, но хочет выступить в Дюссельдорфе

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Обладательница лучшего результата сезона в мире в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова не выступит 16 февраля на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в британском Бирмингеме, но собирается принять участие в заключительном этапе, который пройдет 20 февраля в немецком Дюссельдорфе. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

8 февраля на этапе зимнего тура IAAF в Мадриде Сидорова победила с лучшим результатом сезона в мире (4,91 см), установив личный рекорд.

"На следующем этапе тура, который пройдет в Бирмингеме, Анжелика выступать не будет, - сказал Воронков. - У Сидоровой пока нет британской визы, да и организаторы турнира, судя по поступившим предложениям, не очень хотят ее видеть. Но в Дюссельдорфе Анжелика выступить настроена. Надеюсь, к этому времени Сидорова уже получит паспорт с необходимой для поездки на зимний чемпионат Европы британской визой".

Сидорова - чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы 2015 года в помещении, двукратный серебряный призер чемпионатов мира в помещении, двукратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении.

Зимний чемпионат Европы пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.