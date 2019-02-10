{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прыгун в высоту Иванюк до зимнего ЧЕ в Глазго не выступит ни на одном зарубежном старте

На этапе зимнего тура IAAF в Торуне Иванюк победил с результатом 2,25 см

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер летнего чемпионата Европы - 2018 Илья Иванюк, одержавший 6 февраля победу на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Польше, до европейского первенства в британском Глазго не выступит ни на одном международном старте. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

На этапе зимнего тура IAAF в Торуне Иванюк победил с результатом 2,25 см. В активе россиянина в этом сезоне есть также победа на турнире во Франции.

"Иванюк сейчас будет оформлять британскую визу, чтобы поехать на чемпионат Европы в Глазго, - сказал Воронков. - Поэтому ни на одном международном старте до начала марта он больше не выступит".

Чемпионат Европы в Глазго пройдет с 1 по 3 марта.

Футбол в Италии
СМИ: "Лацио" заплатил €2,5 млн 18-летнему футболисту, который отыграл 20 минут
После 23 туров чемпионата Италии "Лацио" занимает пятое место, имея в активе 38 очков
Читать полностью