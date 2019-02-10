Американская горнолыжница Вонн завоевала бронзу ЧМ в последнем старте в карьере

ТАСС, 10 февраля. Олимпийская чемпионка 2010 года, американская горнолыжница Линдси Вонн провела свою последнюю гонку в карьере и заняла третье место в скоростном спуске на чемпионате мира, который проходит в шведском Оре.

Победу одержала Илка Штухец из Словении, показавшая результат 1 минута 1,74 секунды. Второй стала швейцарка Коринне Зутер (отставание 0,23 секунды), 34-летняя Вонн отстала от победительницы на 0,49 секунды. Россиянки Юлия Плешкова и Александра Прокопьева заняли 31-е (+2,23) и 36-е (+2,99) места соответственно.

28-летняя словенка во второй раз подряд выиграла скоростной спуск на чемпионатах мира. Штухец стала первой спортсменкой за 30 лет, сумевшей выиграть два золота ЧМ в скоростном спуске подряд. В предыдущий раз подобное достижение покорилось швейцарке Мари Вализер, которая выигрывала скоростной спуск на чемпионатах мира 1987 и 1989 года.

В августе 2018 года Вонн заявила, что завершит карьеру по окончании сезона. Спортсменка призналась, что может завершить карьеру досрочно, так как ее беспокоят травмы. 1 февраля Вонн заявила, что завершит свою карьеру на чемпионате мира в Швеции.

Вонн дебютировала в соревнованиях по горнолыжному спорту в 2000 году в возрасте 16 лет. Американка является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в скоростном спуске, также она дважды завоевывала бронзу Игр (2010, 2018). В активе спортсменки теперь восемь наград на чемпионатах мира (два золота, три серебра и три бронзы), четырежды Вонн выигрывала общий зачет Кубка мира. Ей принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин - 82.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту в Оре завершится 17 февраля.