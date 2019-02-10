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Сборная России по хоккею победила команду Чехии в матче Евротура

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян
Хоккеисты сборной России EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Хоккеисты сборной России
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:1 в своем заключительном матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

В составе российской сборной шайбы забросили Андрей Кузьменко (35-я и 40-я минуты) и Александр Кадейкин (54). У команды Чехии отличился Томаш Зогорна (29).

Сборная России набрала пять очков на этапе Евротура и занимает второе место в турнирной таблице. Победу на этапе одержала команда Чехии, которая набрала шесть очков в трех играх. Позднее в воскресенье сборная Швеции (3 очка) сыграет с командой Финляндии (1). 
Ранее российская команда обыграла команду Финляндии (3:2, по буллитам) и проиграла шведам (2:4).

В общей турнирной таблице Еврохоккейтура сборная России продолжает занимать первое место, набрав 19 очков, команда Чехии идет на втором месте, имея в активе 11 очков. Финны набрали также 11 очков, шведы - 10.

Российские хоккеисты стали победителями двух предыдущих этапов, которые прошли в Хельсинки и в Москве.

Заключительный этап пройдет в Чехии с 2 по 5 мая.

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Шведские хоккейные игры
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