"Капсулу времени" с посланием будущим поколениям заложили в Сочи в честь пятилетия ОИ-2014

СОЧИ, 10 февраля. /ТАСС/. Торжественная закладка "капсулы времени" с памятным посланием потомкам, которые прочтут его через 20 лет, состоялась в Сочи в честь пятилетия Олимпийских игр 2014 года.

"Хочется, чтобы все это запоминалось обязательно, чтобы это было в глубине наших сердец, чтобы наше будущее поколение ощущало гордость за то, что мы сделали. Сейчас закладывается хорошая традиция, через 20 лет наше будущее поколение откроет эту капсулу, прочитает, посмотрит, что мы чувствовали сегодня и сравнит с тем, что будет через 20 лет", - сказал на церемонии министр физкультуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков.

Почетными гостями церемонии стали серебряные призеры зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт и Наталья Забияко. "Домашняя олимпиада, когда там выступают твои друзья, когда вся страна болеет, это очень сильная мотивация. Может, капсула вдохновит на что-то будущее поколение, когда потомки ее откроют, они что-то вспомнят, что уже забудется ", - сказал журналистам Энберт.

Какое именно послание оставили потомкам в "капсуле времени" осталось в секрете. Как сообщил ТАСС вице-мэр Сочи Анатолий Луцык, в капсуле находится рассказ, как изменился Сочи в процессе подготовки к Олимпиаде, что было достигнуто благодаря проведению Игр.

Зимние Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.