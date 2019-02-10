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Единая лига ВТБ

Баскетболист "Химок" Швед пропустит Матч звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы

Швед получил травму в матче девятого тура баскетбольной Евролиги с литовским "Жальгирисом" 24 ноября
Алексей Швед Михаил Александров/ТАСС
Описание
Алексей Швед
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 10 февраля. Защитник баскетбольного клуба "Химки" и сборной России Алексей Швед пропустит еще несколько недель из-за травмы пальца и не сумеет принять участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Швед получил травму в матче девятого тура баскетбольной Евролиги с литовским "Жальгирисом" (84:83) 24 ноября, у игрока диагностирован перелом проксимальной фаланги мизинца левой руки.

В воскресенье, после контрольных обследований и снимков, врачи "Химок" рекомендовали продлить индивидуальный тренировочно-реабилитационный процесс еще на несколько недель.

Помимо Матча звезд, который состоится 17 февраля, Швед гарантированно пропустит ближайшие матчи "Химок" с греческим "Панатинаикосом" (22 февраля) и итальянской "Олимпией" (28 февраля) в рамках Евролиги.

Швед был признан самым ценным игроком (MVP) восьмого и девятого туров баскетбольной Евролиги нынешнего сезона. В текущем сезоне 30-летний защитник в среднем набирает 24 очка, 7,2 передачи и 3,1 подбора.

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