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Футбол в Англии

СМИ: "Эвертон" может прекратить сотрудничество с тренером команды Силвой

По данным источника, 41-летний Силва может уйти в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды

ТАСС, 10 февраля. Английский футбольный клуб "Эвертон" может отправить в отставку главного тренера команды португальца Марку Силву. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

По данным источника, 41-летний Силва может уйти в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. В текущем сезоне Английской премьер-лиги "Эвертон" занимает девятое место после 27 игр, у него в активе 33 очка.

Отмечается, что основным претендентом на пост главного тренера команды является аргентинский специалист Марсело Бьелса, возглавляющий "Лидс". Руководство "Эвертона" впечатлено его успехами, в турнирной таблице "Лидс" занимает первое место в Чемпионшипе (второго по силе дивизиона чемпионата Англии) с 58 очками после 31 матча.

Силва подписал с "Эвертоном" трехлетний контракт в мае 2018 года. Ранее португалец возглавлял португальские клубы "Эшторил-Прая" и "Спортинг", греческий "Олимпиакос", английские "Халл Сити" и "Уотфорд".

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