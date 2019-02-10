СМИ: "Лацио" заплатил €2,5 млн 18-летнему футболисту, который отыграл 20 минут

ТАСС, 10 февраля. Итальянский "Лацио" выплатил €2,5 млн футболисту юношеской сборной Португалии Педру Нету, который в трех матчах отыграл в общей сложности 20 минут. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Calciomercato.

Нету перешел в "Лацио" из португальского клуба "Брага" летом 2017 года на правах аренды, при этом итальянский клуб заплатил за трансфер €7,5 млн, еще €4,5 млн римляне должны будут заплатить за обязательный выкуп контракта игрока летом 2019 года. При подписании соглашения агент футболиста Жорже Мендеш вынудил "Лацио" заплатить игроку €2,5 млн в качестве бонуса за три проведенных матча. Нету выполнил условия сделки, проведя в трех матчах суммарно 20 минут игрового времени. Таким образом, за каждую минуту итальянский клуб заплатил нападающему €125 тыс.

После 23 туров чемпионата Италии "Лацио" занимает пятое место, имея в активе 38 очков. В следующем матче римский клуб сыграет на выезде с "Дженоа" 17 февраля.