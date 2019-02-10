Роман Ротенберг: хоккеисты РФ не сломались на этапе Евротура после неудачи со шведами

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не сломались после поражения во втором матче Шведских игр против хозяев турнира. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

Россияне на третьем этапе Евротура в субботу уступили шведам (2:4), а в воскресенье одержали победу над чехами со счетом 3:1.

"Все игры складывались тяжело, была борьба, наши ребята показали себя достойно в каждой игре, получили опыт, который очень важен для игроков. Атмосфера в команде была отличной, за короткое время удалось сплотить команду, которая не сломалась после поражения от шведов, - сказал Ротенберг. - К сожалению, одна ошибка со шведами лишила нас возможности выиграть турнир".

Заключительный этап Евротура пройдет в мае в Чехии.