ФХР: многие хоккеисты сборной РФ на этапе Евротура сделали заявку для участия в ЧМ

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Немало игроков сборной России, принявших участие в Шведских хоккейных играх, сделали заявку на попадание на чемпионат мира. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

Сборная России на третьем этапе Евротура одержала победы над финнами (3:2 по буллитам) и чехами (3:1) и уступила шведам (2:4).

"Многие игроки из этой команды сделали заявку на попадание на чемпионат мира, многие проявили себя наилучшим образом. Сейчас еще рано говорить, еще финальный отрезок и плей-офф [в Континентальной хоккейной лиге]. [Вратарь Илья] Коновалов очень здорово сыграл и с финнами, и с чехами", - сказал Ротенберг.

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги возобновится на следующий день после окончания третьего этапа Евротура. "Мы к этому привыкли, играем каждый второй день, другого календаря для нас нет. В плане опыта для игроков матчи за сборную - это совершенно особый уровень. Все приезжают в сборную с удовольствием", - подчеркнул он.

Чемпионат мира пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.