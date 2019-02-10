Крикунов: хоккеисты "Динамо" Кагарлицкий и Шипачев сыграют со "Спартаком" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Динамо" Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Андрей Миронов сыграют в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

Регулярный чемпионат КХЛ возобновится на следующий день после окончания третьего этапа Евротура. Встреча между "Спартаком" и "Динамо" пройдет в понедельник на МСК "ЦСКА- Арене". В воскресенье хоккеисты в составе национальной команды сыграли в заключительном матче сборной России на третьем этапе Евротура против чешской команды (3:1).

"Кагарлицкий, Шипачев и Миронов, конечно, сыграют завтра со "Спартаком", - сообщил Крикунов. - Этот вызов в национальную команду они полностью заслужили, в том числе и своей игрой в КХЛ. Шипачев и Кагарлицкий занимают третье и четвертое места в списке самых результативных игроков в лиге в этом сезоне".

"В сборной игра Шипачева и Кагарлицкого смотрелась не так ярко, как обычно. Не хватило времени, чтобы перестроиться под игру в сборной, да и партнеров по звену стоило подобрать немного других. Форварду, который окажется с ними в одном звене, даже не придется много думать, они в любом случае найдут его передачей, нужно только забивать. Они создали много моментов для Анатолия Никонцева, но забивать у того не всегда получалось, поэтому и их игра смотрелась не так", - добавил Крикунов.

Специалист отметил, что победа чешской сборной на Шведских хоккейных играх его не удивила. "Чехия - хоккейная страна, сборную сейчас возглавляет опытный Милош Ржига, который и сам играл, и тренером в Континентальной хоккейной лиге успел поработать, так что в их победе в Шведских играх ничего удивительного нет. Чехи привезли сильную опытную команду, но мы их своим экспериментальным составом победили. У сборной Финляндии на этом турнире тоже получилась довольно молодая команда, хотя и опытные игроки в ней присутствовали".

Сборная России на третьем этапе Еврохоккейтура по буллитам обыграла финнов (3:2 Б), уступила шведам (2:4) и победила чешскую команду (3:1). Лучшим бомбардиром среди россиян стал нападающий омского "Авангарда" Илья Михеев, забросивший три шайбы. Форвард петербургского СКА Андрей Кузьменко отметился двумя шайбами.

"Думаю, что и Михеев, и Кузьменко точно будут в расширенном списке кандидатов для участия в чемпионате мира. А там уже тренерский штаб будет смотреть, как они проявят себя перед турниром. Михеев - хороший молодой игрок, он быстро думает и у него отличные бомбардирские качества, он их на Шведских играх продемонстрировал. Кузьменко тоже хорошо играет, он очень быстрый, буквально реактивный", - считает Крикунов.