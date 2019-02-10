Россиянка Шихова стала четвертой на дистанции 1500 м на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 10 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Шихова заняла четвертое место на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Победу одержала голландка Ирен Вюст, показавшая результат 1 минута 52,814 секунды. Второе место заняла представительница Японии Михо Такаги (отставание 0,5 секунды), бронза досталась американке Бриттани Боу (+0,55). Шихова отстала от победительницы на 0,6 секунды. Россиянка Евгения Лаленкова стала седьмой (+2,13), Елизавета Казелина - девятой (+3,29).

32-летняя Вюст в 13-й раз стала чемпионкой мира на отдельных дистанциях. Также она является пятикратной чемпионкой Олимпийских игр, шестикратной победительницей чемпионатов мира в классическом многоборье, пятикратной чемпионкой Европы.

На текущем чемпионате мира в Инцелле сборная России занимает шестое место в неофициальном медальном зачете, на счету команды одна золотая и восемь бронзовых наград. На первом месте идет сборная Нидерландов (6-6-2), на втором - Чехии (2-0-0), на третьем - Японии (1-2-2).

Позднее в воскресенье состоится мужской забег на дистанции 1500 м, а также женский и мужской масс-старты. Чемпионат мира завершится 10 февраля.