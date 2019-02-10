Капитан сборной России Шипачев назвал плохой свою игру на Еврохоккейтуре

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Нападающий и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев назвал свою игру на третьем этапе Евротура плохой. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье сборная России переиграла команду Чехии со счетом 3:1 в заключительном туре третьего этапа Евротура, который прошел в Стокгольме. Ранее россияне переиграли финнов (3:2 по буллитам) и уступили шведам (2:4). Шипачев в трех встречах отметился одной голевой передачей.

"Надо реализовывать свои моменты, тогда будет легче играть, сегодня ничего не забили, хорошо, что у нас есть звезда [Андрей] Кузьменко, который все решил. Надо было сегодня терпеть, не поддаваться на провокации, у нас были моменты по ходу всего турнира, не забили свои и пропустили обидные и непонятные голы, плохо сыграли. Скорости тут побыстрее, чем в Континентальной хоккейной лиге, сейчас поедем назад в "Динамо", - отметил Шипачев.

"Молодым игрокам говорил, чтобы чувствовали себя спокойно, наслаждались этими минутами, которые они проводят в сборной. Хорошая молодежь, они будут здорово играть", - добавил капитан сборной России.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Шипачева 18 заброшенных шайб и 41 голевая передача в 56 играх. Он занимает третью строчку в списке бомбардиров лиги.