Воробьев: сборная России по хоккею заслужила победу над чехами своей работой, но не игрой

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная России не переиграла чехов в заключительном матче третьего этапа Евротура, команда добилась победы благодаря хорошей работе всех хоккеистов. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Илья Воробьев.

Встреча прошла в Стокгольме и завершилась победой сборной России со счетом 3:1. Ранее россияне в рамках Шведских хоккейных игр в вынесенном матче в Ярославле переиграли финнов (3:2, по буллитам), а также уступили шведам (2:4).

"Вчера догоняли и не смогли, поэтому в эмоциональном плане было тяжело, вторую половину матча сегодня играли намного лучше, заработали победу. Не переиграли, а именно заработали. По итогам этапа у нас две победы, мы посмотрели большое число новых ребят, сейчас будем анализировать. Мы хотели дать шанс молодым ярославским ребятам", - отметил Воробьев.

"У нас большой аналитический штаб, дальше будем смотреть, кого мы будем приглашать, на кого будем иметь виды. Сейчас надо разбираться, просто так говорить неправильно, это процесс. У нас еще до Братиславы (чемпионат мира в Словакии пройдет с 10 по 26 мая - прим. ТАСС) есть часть регулярного чемпионата КХЛ, потом есть плей-офф, и там картина может выглядеть по-новому",- добавил тренер.

В матче с чехами в составе сборной России дебютировал 22-летний защитник Иван Мищенко. "Мищенко для первого раза нормально сыграл, у него светлая голова. Он сильнейший защитник "Адмирала", - сказал Воробьев.

20-летний вратарь "Локомотива" Илья Коновалов был признан лучшим игроком заключительной встречи. "Без сомнений, растет хороший вратарь, дай бог, чтобы он дальше так продолжал и развивался. У нас была команда, мы бились и боролись, со шведами чуть-чуть не хватило, но сейчас никого не хочу выделять. Вадим Шипачев на точке вбрасывания мог сыграть сильнее", - заключил тренер.