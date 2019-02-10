Пермский клуб "Парма" во второй раз стал обладателем Кубка России по баскетболу

ТАСС, 10 февраля. Пермский баскетбольный клуб "Парма" победил "Нижний Новгород" со счетом 73:67 в решающем матче Кубка России сезона-2018/19. "Финал четырех" проходил с 8 по 10 февраля в Нижнем Новгороде.

Ранее в воскресенье в матче за третье место "Новосибирск" обыграл петербургский "Спартак" со счетом 71:62.

Кубок России проводился в 18-й раз. По регламенту соревнований участие в турнире могут принимать только баскетболисты с российским гражданством. Самым титулованным клубом является ЦСКА, который выигрывал турнир четырежды (2005, 2006, 2007, 2010).

"Парма" во второй раз стала победителем турнира. Впервые пермский клуб завоевывал трофей в сезоне-2015/16. "Нижний Новгород" в третий раз проиграл в финале Кубка России (2011, 2018, 2019).