Хоккеист Кузьменко считает, что сборная России неплохо выступила на третьем этапе Евротура

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Нападающий Андрей Кузьменко назвал неплохим выступление сборной России по хоккею на третьем этапе Евротура, который прошел в Стокгольме. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье сборная России переиграла команду Чехии со счетом 3:1 в заключительном туре этапа в Швеции. Кузьменко забросил две шайбы. Ранее россияне в вынесенном матче в Ярославле победили финнов (3:2 по буллитам) и уступили шведам (2:4).

"Намного лучше действовали, чем вчера. Задерживали соперника в чужой зоне, они немного подустали и мы забросили, надо больше бросать, вылезать на пятак, вчера мы этого не делали. Приятно, что так получается играть за сборную, здесь удача помогла, в целом неплохо сыграли, подобрался хороший состав ", - отметил Кузьменко.

Капитаном сборной России был 31-летний Вадим Шипачев, который после Олимпиады в Пхёнчхане не привлекался в сборную. "Шипачев - хороший капитан, все бились за него, старались", - сказал Кузьменко.

В общей турнирной таблице Еврохоккейтура сборная России продолжает лидировать, набрав 19 очков, команда Чехии идет на втором месте, имея в активе 11 очков. Финны набрали также 11 очков, шведы - 10.