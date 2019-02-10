Олимпийская сборная России может провести матчи Евровызова в Сочи

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) обсуждает вопрос проведения матчей олимпийской сборной в рамках Евровызова с командой Швейцарии на арене "Шайба" в Сочи. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

Дворец "Шайба" был построен к Олимпийским играм 2014 года и принимал матчи хоккейного олимпийского турнира. Год назад в апреле олимпийская сборная России в Сочи, во дворце спорта "Большой", сыграла с немцами (4:1, 3:4 - в овертайме). В апреле этого года олимпийская команда сыграет в рамках Евровызова два домашних матча со швейцарцами и проведет две выездные встречи с латвийцами.

"Мы обсуждаем вопрос по поводу того, чтобы олимпийская команда провела два матча против швейцарцев на арене "Шайба", - сказал Ротенберг.

Олимпийская сборная России была создана по решению правления ФХР в декабре 2015 года. Она является ближайшим резервом национальной команды.

Евровызов был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. Его целью является подготовка команд к чемпионату мира. Формат турнира подразумевает встречи между ведущими сборными рейтинга Международной федерации хоккея и командами второго ряда.