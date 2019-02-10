Конькобежный фестиваль "Московские молнии" прошел в Парке Горького

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Жители и гости столицы приняли участие в конькобежном фестивале "Московские молнии", который впервые прошел в Парке Горького в воскресенье. Соревнования стали частью празднования Дня зимних видов спорта, который проводится ежегодно по всей стране с 2015 года в первые выходные месяца после 7 февраля.

На каток приходили целыми семьями, каждый желающий смог почувствовать себя настоящим конькобежцем, приняв участие в спринтерском забеге. Соревнования были разделены на два блока: дневной и вечерний. Всего в первой части мероприятия состоялось 310 забегов спортсменов-любителей. Вечером ажиотаж увеличился и участников стало еще больше.

Участники были разделены по возрастным группам: малыши (до 10 лет), подростки (с 10 до 14 лет), взрослые (до 45 лет) и мастера (от 45 лет и старше). Помимо традиционных забегов, у женщин состоялся забег с колясками, а у мужчин - с автомобильными шинами. Победители получили призы и подарки, а каждый участник - памятные сувениры.

Победителем в дневном взрослом забеге стал москвич Виктор Граков. "Я был уверен в том, что выиграю, - сказал он. - Никак не готовился к этим соревнованиям, просто катаемся иногда с товарищем на коньках, я поддерживаю спорт, рад, что проводятся такие мероприятия, побольше бы их. Было приятно получить подарки и призы, положительные эмоции".

Третье место в забеге у женщин заняла Екатерина Москалец, которая изначально не планировала участвовать в соревнованиях. "Я чисто случайно подошла сюда и решила принять участие, мне все очень понравилось, весело, очень интересно, почаще бы такие мероприятия проводились. Я вообще редко катаюсь на коньках, чаще на роликах, мне помогло показать такой результат то, что я бежала вслед за своим другом, старалась успеть за ним", - сказала Москалец.

Помимо фестиваля, на территории парка также можно было посетить мастер-классы по биатлону, бобслею, лыжным гонкам, фигурному катанию и хоккею, а также встретиться с известными спортсменами. Фестиваль "Московские молнии" прошел в рамках Дней зимних видов спорта, которые проводятся ежегодно по всей стране с 2015 года. Организаторами мероприятия выступают АНО "Лига школьного и дворового спорта" при поддержке Департамента спорта города Москвы и Олимпийского комитета России.