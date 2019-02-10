Россиянин Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 10 февраля. /ТАСС/. Россиянин Денис Юсков занял третье место на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Победителем стал голландец Томас Крол, показавший результат 1 минута 42,582 секунды. Второе место занял представитель Норвегии Сверре Педерсен (отставание 0,57 секунды). Юсков отстал от победителя на 0,62 секунды. Россиянин Сергей Трофимов занял 13-е место (+3,30), Сергей Грязцов - 16-е (+3,96).

Юскову принадлежит мировой рекорд на дистанции 1500 м (1.41,02). Также 29-летний россиянин является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и чемпионом Европы, еще одну победу на европейском первенстве он одержал в командном спринте. Крол впервые одержал победу на мировом первенстве. Ранее 26-летний голландец стал серебряным призером чемпионате мира в Инцелле на дистанции 1000 м.

На текущем мировом первенстве сборная России занимает шестое место в неофициальном медальном зачете, на счету команды одна золотая и девять бронзовых наград. На первом месте идет сборная Нидерландов (7-6-2), на втором - Чехии (2-0-0), на третьем - Норвегии (1-3-0).

Позднее в воскресенье состоятся женский и мужской масс-старты. Чемпионат мира завершится 10 февраля.