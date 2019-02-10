Ржига: российский хоккей движется в правильном направлении

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею двигается в правильном направлении, привлекая к играм за национальную команду большое количество молодых игроков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Чехии Милош Ржига.

В воскресенье сборная России переиграла команду Чехии со счетом 3:1 в заключительном туре третьего этапа Евротура. Ранее россияне в вынесенном матче в Ярославле переиграли финнов (3:2, по буллитам) и уступили шведам (2:4). Чешская команда стала победителем турнира, обыграв сборные Швеции (5:2) и Финляндии (3:1).

"Российский хоккей вернулся к своей работе и опять двигается в правильном направлении. Такая практика всегда была в России - подпускать молодых игроков. Мы хорошо сыграли два матча, но сегодня я недоволен", - отметил Ржига.

В матче со сборной России чехам не смогли помочь нападающие Иржи Секач, Ян Коварж и Милан Гулаш. "Конечно, это было наше первое звено. Но я хотел, чтобы оставшиеся игроки показали себя, показали, что они могут победить сборную России. Думаю, что в наших головах сидело то, что мы уже заняли первое место", - пояснил Ржига.

Ржига возглавлял московский "Спартак" с 2007 по 2010 год, под его руководством красно-белые неизменно выходили в плей-офф. В России специалист также руководил подмосковными "Химиком" и "Атлантом", с которым дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, петербургским СКА и омским "Авангардом". С 2015 по 2017 год был главным тренером братиславского "Слована".

60-летний тренер отметил, что продолжает следить за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). "У меня сейчас самая лучшая работа. Сборная - это вершина карьеры. Но я часто езжу в Братиславу на матчи КХЛ", - заключил Ржига.