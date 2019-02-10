Конькобежка Лаленкова положительно оценила свое выступление на чемпионате мира в Инцелле

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская конькобежка Евгения Лаленкова довольна своими результатами на чемпионате мира на отдельных дистанциях в немецком Инцелле. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

В воскресенье 28-летняя Лаленкова с личным рекордом стала седьмой на дистанции 1500 м (1.54,944). Ранее россиянка выиграла бронзу в командной гонке преследования, а также показала восьмой результат в забеге на 3000 м, также обновив личный рекорд.

"Я еще вчера поняла, что лед хороший, и рассчитывала пробежать за 1 минуту 55 секунд, но удалось даже выбежать из 55 секунд (россиянка показала результат 1.54,944), это на две секунды быстрее моего личного рекорда, который был установлен не так давно, в декабре в Херенвене. Учитывая то, что это не высокогорные катки, это очень высокий результат, конечно, нужно отдать должное организаторам, которые сделали такой лед. По забегу все получилось, может быть, чуть-чуть не повезло с парой, но, с другой стороны, из-за того, что соперница быстрая, я ее практически не вижу, только на последних метрах начинаю ее видеть, я бегу своим темпом, и, может быть, мне это помогает. Я уже третий раз бегу с американкой Бриттани Боуи в этом году, меня устраивает с ней бегать", - рассказала Лаленкова.

"Сейчас домой наконец-то, жаль, что всего на неделю, там семья, ребенок, тем более в сборной все подустали друг от друга. Есть некоторое облегчение, основной старт позади, осталось только поставить небольшие точки перед следующим сезоном. Себе за чемпионат поставлю пять, скромничать не буду, наверное, это самое лучшее за все время, и даже не в плане результатов, а в плане состояния и кондиций. На каждой дистанции выложилась на все сто, самое главное, что в техническом плане все стало получаться, и из-за этого так сильно не падает скорость, как обычно", - добавила спортсменка.

Как отметила Лаленкова, она будет настраиваться на чемпионат мира в классическом многоборье, который пройдет 2-3 марта в канадском Калгари. "Хочется отобраться на заключительную дистанцию, но это будет нелегко, учитывая то, что там высокогорный каток, результаты будут высокие, а у меня есть проблемы на дистанции 500 м. Наверное, можно улучшить свои результаты, показать персональные рекорды. Закончить все это планирую чемпионатом России в многоборье и отстоять свой титул", - заключила собеседница агентства.

Чемпионат мира в Инцелле завершится в воскресенье.