Тренер ПСЖ заявил, что Кавани не сыграет в матче Лиги чемпионов против МЮ

ТАСС, 10 февраля. Главный тренер французского клуба "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель заявил, что уругвайский нападающий команды Эдинсон Кавани не примет участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед" из-за травмы бедра. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французский телеканал TF1.

Уругвайский нападающий получил травму 9 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Бордо" (1:0). На 42-й минуте встречи ПСЖ получил право на пенальти, который исполнил Кавани, травмировав при ударе бедро, но сумев реализовать удар. После перерыва 31-летний футболист был заменен.

"Кавани должен еще пройти обследование, но на него будет тяжело рассчитывать. Клуб позже сделает заявление, но я не ожидаю хороших новостей, надежды очень мало", - сказал Тухель.

Ранее травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбурга" (2:0) получил нападающий парижан Неймар.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" состоится 12 февраля в Париже. Ответная встреча пройдет 6 марта в Англии.