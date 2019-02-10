Яшин выразил благодарность ФХР за возможность делиться опытом с молодым поколением

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр, чемпион мира по хоккею Алексей Яшин поблагодарил Федерацию хоккея России (ФХР) за возможность проводить мастер-классы и делиться опытом с молодыми хоккеистами. Об этом он рассказал журналистам после проведенной тренировки в рамках празднования Дня зимних видов спорта в Парке Горького в Москве.

"Эмоции зашкаливают, все прошло очень здорово, надеюсь, что ребятам понравился мастер-класс, который проходил в рамках программы подготовки Федерации хоккея России, - сказал Яшин. - В основном сегодня была техническая тренировка, отрабатывали мастерство катания, надеюсь, что ребята вырастут настоящими хоккеистами. Очень классная программа Федерации хоккея России "Красная машина", я очень часто участвую в таких мастер-классах, очень благодарен федерации за то, что такие мероприятия проходят для ребят, это здорово, надеюсь, что все ребята довольны. Не буду говорить про себя, что я был хорошим хоккеистом, но это передача опыта молодому поколению, то, что мы знаем, мы можем передать им, чтобы они были еще круче, чем мы".

В мастер-классе участвовали воспитанники московского "Динамо" 2008 года рождения. "Я тоже, так скажем, динамовец, играл в московском "Динамо" после "Автомобилиста", когда служил в армии, поэтому с этим клубом меня многое связывает", - отметил Яшин.

"На других площадках не был, но думаю, что здесь везде круто, классный экран, ярко, красочно, да еще и в таком прекрасном месте, как Центральный парк имени Горького", - добавил Яшин.

"Красная машина" - единая программа национальной подготовки хоккеистов, которая представляет собой комплект методических материалов для тренеров, хоккейных специалистов разного профиля и родителей юных хоккеистов. В настоящий момент выпущены пособия для обучения хоккеистов в возрасте до 8 и до 10 лет, такой же набор готовится для детей в возрасте до 6 и до 16 лет. Программа впервые была представлена ФХР после победы российских хоккеистов на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

День зимних видов спорта проводится ежегодно в честь годовщины открытия Олимпийских игр в Сочи. В нынешнем году отмечается пять лет с момента старта Игр.