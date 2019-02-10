Россиянин Семериков стал седьмым в масс-старте на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 10 февраля. /ТАСС/. Россиянин Данила Семериков занял седьмое место в масс-старте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который прошел в немецком Инцелле.

Победителем стал американец Джой Мантиа, набравший 60 очков. Второе место занял южнокореец Ум Чон Хо (40), бронза досталась еще одному представителю Южной Кореи Чхун Джэ Вону (21). Данила Семериков набрал 3 очка. Россиянин Руслан Захаров занял 21-е место.

По итогам мирового первенства в Инцелле сборная России заняла шестое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 11 медалей (одну золотую и 10 бронзовых), что является рекордом национальной команды по количеству наград на одном чемпионате мира. Предыдущий рекорд был установлен на домашнем чемпионате мира 2016 года в Коломне, когда российские конькобежцы завоевали три золота, два серебра и одну бронзу. Первое место в общем зачете заняла сборная Нидерландов (8-6-2), второе - Чехии (2-0-0), третье - Норвегии (1-3-0).

Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проводятся ежегодно, за исключением олимпийских сезонов, первый турнир состоялся в 1996 году.