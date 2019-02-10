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Конькобежка Лаленкова заявила, что партнер по сборной Захаров помог ей выиграть бронзу ЧМ

Россиянка набрала 20 очков

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский конькобежец Руслан Захаров объяснил партнерше по национальной сборной Елизавете Лаленковой нюансы гонки с масс-старта, после чего она выиграла бронзу чемпионата мира в немецком Инцелле. Об этом Лаленкова рассказала ТАСС.

Победительницей масс-старта стала голландка Ирен Схаутен, набрав 60 очков. Второе место заняла канадка Ивани Блонден (40), Казелина набрала 20 очков.

"Когда я стала третьей, усталость прошла, я рада и очень довольна, что чемпионат мира так завершился для меня, я завоевала две бронзы, это здорово. Для нас чемпионат мира стал поистине бронзовым, главный урок для меня - немножко поняла, как бегать масс-старт, стало больше тактически ясно. Недавно разговаривала с партнером по сборной Русланом Захаровым, он мне все объяснил", - рассказала Лаленкова.

"Впереди чемпионат мира в классическом многоборье в Калгари (2-3 марта - прим. ТАСС) и финал Кубка в Солт-Лейк- Сити (9-10 марта - прим. ТАСС). Эмоции хорошие, а силы восполним, ничего страшного", - заявила конькобежка, отвечая на вопрос о планах на остаток сезона.

По итогам чемпионата мира в Инцелле российские конькобежцы завоевали одну золотую и десять бронзовых медалей.

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