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Россиянин Медведев победил на турнире АТР в Софии, обыграв Фучовича

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу российского теннисиста, которому в понедельник исполнится 23 года
Даниил Медведев EPA/PETE MAROVICH
Описание
Даниил Медведев
© EPA/PETE MAROVICH

СОФИЯ, 10 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев победил венгра Мартона Фучовича в финальной встрече турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу российского теннисиста, которому в понедельник исполнится 23 года. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Медведев находится на 16-м месте в рейтинге ATP, Фучович - на 47-м. Российский теннисист выиграл четвертый турнир ATP в одиночном разряде, его лучшим достижением на турнирах серии Большого шлема является попадание в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019) и третий раунд Уимблдона и Открытого чемпионата США (оба - в 2018 году).

Турнир Sofia Open проходил на синтетическом покрытии в спортивно-концертном комплексе "Арена Армеец". Призовой фонд соревнований составил 586 тыс. евро.

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