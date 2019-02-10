Победители Кубка президента РФ по самбо в Токио выступят на Мемориале Харлампиева в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Победители чемпионата Японии по самбо на призы президента РФ получат возможность выступить на Кубке мира по самбо "Мемориал Харлампиева" в Москве. Об этом ТАСС по телефону рассказал вице-президент Федерации самбо Японии, член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

В воскресенье в Токио завершился седьмой Кубок президента РФ, в котором приняли участие около 70 японских самбистов. Соревнования посетил посол России в Японии Михаил Галузин. Лучшими борцами турнира были признаны победительница в весовой категории до 48 кг Кеико Коцумото и чемпион в весовой категории до 57 кг Генки Баба.

"Сегодня мы увидели очень зрелищную, динамичную борьбу, это радует, спортивный уровень участников Кубка президента России растет год за годом. Чемпионат Японии проводится уже в 45-й раз, статус Кубка президента РФ он получил семь лет назад, - рассказал Асаи. - Теперь победители получат возможность побороться в Москве, на мартовском мемориале Харлампиева, это очень престижный старт для самбистов всего мира. Возможно, мы увидим их борьбу на предстоящем в ноябре чемпионате мира в Сеуле".

"Мы очень рады проводить этот турнир, он становится символом добрососедских отношений между нашими странами. Проведение Кубка президента РФ в Японии стало возможно благодаря дружбе президента России и президента Всеяпонской федерации дзюдо Ясухиро Ямаситы", - подчеркнул Асаи.

30 ноября 2018 года на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Токио было принято решение о временном признании самбо. Мемориал Харлампиева состоится 22-23 марта.