Финские хоккеисты победили команду Швеции в заключительном матче третьего этапа Евротура

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 5:4 в своем заключительном матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

Основное время и овертайм завершилось со счетом 4:4. В составе финской сборной шайбы забросили Юхани Тюрвяйнен (21-я минута), Нико Оямяки (32, 43) и Ээмели Суоми (46). У команды Швеции отличились Эмиль Бемстрём (6 и 55), Исак Лундстрём (28), Юаким Нюгорд (51). Победный буллит на счету Оливера Каски.

Сборная Финляндии набрала 3 очка на этапе Евротура и заняла четвертое место. Победу в Шведских хоккейных играх одержала команда Чехии (6 очков), второе место заняла российская сборная (5), третьими стали шведы (4).

В общей турнирной таблице Еврохоккейтура сезона-2018/19 сборная России продолжает занимать первое место, набрав 19 очков, второе место занимает команда Финляндии, имея в активе 13 очков, третьими идут чехи (11), шведы также набрали 11 очков.

Заключительный этап пройдет в Чехии с 2 по 5 мая.