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Михеев и Коновалов вошли в символическую сборную Шведских хоккейных игр

Михеев забросил на турнире три шайбы, Коновалов провел два матча из трех - со сборными Финляндии (3:2, по буллитам) и Чехии (3:1)

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Илья Михеев и вратарь Илья Коновалов вошли в символическую сборную третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Михеев забросил на турнире три шайбы, Коновалов провел два матча из трех - со сборными Финляндии (3:2, по буллитам) и Чехии (3:1). Россияне заняли второе место по итогам Шведских хоккейных игр. Победителем этапа стала сборная Чехии.

В символическую сборную также попали защитники Петр Заморски (Чехия) и Клас Дальбек (Швеция), нападающие Эмиль Бемстрём (Швеция) и Ян Коварж (Чехия).

Коновалов также был признан лучшим вратарем турнира. Лучшим защитником стал Микко Лехтонен (Финляндия), нападающим - Бемстрём. Самым ценным игроком турнира признан Коварж.

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