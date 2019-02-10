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Кубок мира по биатлону
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Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены

Изначально гонки должны были состояться в субботу, но были перенесены на воскресенье из-за погодных условий
Соревнования по биатлону EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Соревнования по биатлону
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

ТАСС, 10 февраля. Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Изначально гонки должны были состояться в субботу, но были перенесены на воскресенье из-за погодных условий. Ранее расписание этапа также подвергалось изменениям из-за низких температур. Дистанции индивидуальных гонок были сокращены, эстафеты перенесены с субботу на пятницу, а масс-старты, которые изначально были запланированы на воскресенье, в итоге были заменены спринтами.

Таким образом, на этапе было проведено четыре гонки - две индивидуальные и две эстафеты. Россияне завоевали две бронзовые медали - в мужской индивидуальной гонке третьим стал Александр Логинов, а в мужской эстафете третье место заняли Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Логинов и Александр Поварницын.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) 14-17 февраля.

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