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Колобков: российские конькобежцы показали отличную подготовку на чемпионате мира

Сборная России выиграла на турнире одну золотую и 10 бронзовых медалей
Министр спорта РФ Павел Колобков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежцы продемонстрировали отличную подготовку на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который в воскресенье завершился в немецком Инцелле. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Сборная России выиграла на турнире одну золотую и 10 бронзовых медалей.

"Ребята показали отличную подготовку, завоевали награды в 10 из 16 дисциплин. Я поздравляю команду, тренерский штаб и всю Федерацию конькобежного спорта России с рекордным количеством выигранных медалей. Желаю всем улучшить достигнутые результаты, новых успехов во славу российского спорта", - сказал Колобков.

Чемпионом мира в составе российской команды в забеге на 500 м стал Руслан Мурашов.

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