Теннисист Медведев назвал победу на турнире в Софии подарком на день рождения

СОФИЯ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Россиянин Даниил Медведев заявил, что рад победить на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии накануне своего дня рождения. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 6:4, 6:3 в финале турнира Sofia Open. 11 февраля российскому спортсмену исполнится 23 года.

"Я действительно счастлив выиграть финальный матч, показав хороший теннис. Ведь мы играем для того, чтобы побеждать, и я выполнил поставленную задачу", - заявил победитель, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

День рождения теннисист проведет в Роттердаме (Нидерланды), где его встретит супруга. "Накануне дня рождения сделал себе хороший подарок, в понедельник встречу в Роттердаме супругу, и мы выпьем по бокалу шампанского. Увы, большего себе позволить не могу, надо продолжать подготовку к соревнованиям и стараться побеждать дальше. Вполне возможно, что сыграю в Софии и в будущем, здесь хороший турнир, хорошие корты, приятные болельщики, я доволен турниром и своим титулом".

Медведев отметил, что самым трудным на соревнованиях оказался для него стартовый матч. "Первый матч был очень трудный, остальные тоже легкими не назовешь, сегодня тоже находился под напряжением, хотя и старался этого не показать, а потом моя победа в первом сете, похоже, сломала соперника. Сегодня как раз и был тот случай, когда побеждает лучший теннисист, моя победа полностью заслужена", - подчеркнул победитель.

Российский теннисист выиграл четвертый турнир ATP в одиночном разряде, его лучшим достижением на турнирах серии Большого шлема является попадание в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019) и третий раунд Уимблдона и Открытого чемпионата США (оба - в 2018 году). Турнир Sofia Open проходил на синтетическом покрытии в спортивно-концертном комплексе "Арена Армеец", призовой фонд соревнований составил €586 тыс.