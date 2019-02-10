Кравцов: российские конькобежцы оказались конкурентоспособны во всех дисциплинах на ЧМ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов доволен результатами национальной сборной на чемпионате мира в немецком Инцелле, поскольку команда оказалась конкурентоспособной во всех дисциплинах. Об этом Кравцов рассказал ТАСС.

Золото турнира, который завершился 10 февраля, на дистанции 500 м завоевал Руслан Мурашов, бронзовым призером на этой дистанции стал Виктор Муштаков. Также бронзовые медали завоевали Денис Юсков (1500 м), Данила Семериков (10000 м), еще две бронзы были завоеваны в мужских командных гонках. У женщин две бронзы завоевала Наталья Воронина (3000 м, 5000 м), еще две бронзовые медали были завоеваны в командных гонках, под занавес турнира третьей в масс-старте стала Елизавета Казелина.

"Я не припомню такого количества медалей, я доволен, наша команда оказалась конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а не в двух или трех. И это на первом в олимпийском четырехлетии чемпионате мира, - рассказал Кравцов. - Сейчас результат надо закрепить и улучшить, но в целом мы движемся в правильном направлении. Да, хочется побед, но мы идем своей дорогой".

"Хочется отметить результат в мужской командой гонке, бронзу Семерикова на 10 км, такого давно не было. Практически все призеры - молодые ребята, но они на подиуме, это внушает оптимизм", - подчеркнул Кравцов.

По мнению Кравцова, отсутствие золотых наград чемпионата мира у трехкратного чемпиона мира Павла Кулижникова не является критичным. "Для кого этот чемпионат сложился неудачно, так это для Павла, но это ни о чем не говорит, он был в хорошей форме, показывал хорошие результаты в "прикидках". Видимо, звезды не сошлись, но это не лишает его титула одного из сильнейших спринтеров мира, я уверен, что через две недели на чемпионате мира по спринту он добьется успеха", - добавил он.

"Что касается победы Мурашова, то она закономерна, поскольку Руслан входил в число мировых лидеров в спринте, конкурировал с Кулижниковым", - подчеркнул Кравцов.