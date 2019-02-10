Российская фигуристка Туктамышева выиграла турнир в Словении

ТАСС, 10 февраля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на турнире в Любляне.

22-летняя спортсменка стала первой в произвольной программе, набрав 122,45 балла. По сумме двух программ Туктамышева набрала 188,11 балла. Второе место заняла россиянка Анастасия Гулякова (164,43), бронза досталась итальянке Марине Пиредде (159,10).

Ранее на турнире в Словении победу в мужском одиночном катании одержал россиянин Александр Петров, набравший по сумме двух программ 216,63 балла.

Туктамышева является чемпионкой мира (2015), Европы (2015) и победительницей финала Гран-при в сезоне-2014/15. В прошлом сезоне она впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и завоевав бронзу на этапе Японии. В финале Гран-при фигуристка стала третьей, уступив олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой и обладательнице мирового рекорда в короткой программе японке Рике Кихире.