Полтавец: конькобежец Юсков держит свой уровень, но конкуренция на дистанции 1500 м растет

В воскресенье на чемпионате мира на отдельных дистанциях в немецком Инцелле прошел забег на 1500 м. Победителем стал голландец Томас Крол, второе место занял представитель Норвегии Сверре Педерсен, обладатель мирового рекорда в этой дисциплине Юсков стал третьим.

"Всегда хочется большего, это естественно для спортсмена такого уровня, как Денис, любое место после первого может расцениваться как какая-то неудача. Денис уезжал с каждого чемпионата мира с медалью, за исключением 2012 года, когда он занял шестое место. Он держит свой уровень, но мы видим, что конкуренция на всех дистанциях возросла, даже невзирая на то, что это постолимпийский год, конкуренция становится более напряженной, это приятно наблюдать. Но нужно учитывать ситуацию прошлого сезона (Юсков не был допущен к участию в Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане - прим. ТАСС), в котором Денис был в форме и бежал быстро, практически все выиграл", - заявил Полтавец.

"Думаю, в этом постолимпийском сезоне конкуренция подстегивает, некоторые этапы Кубка мира Денис выиграл и в финале соревнований попробует эти результаты улучшить. Немножко обидно, конечно, что не удалось занять первое место, но Крол показал достойный бег. С 2015 года Денис возглавлял табель о рангах, потом появился голландец Кьелд Нёйс, то сейчас этих людей больше, точно так же, как и на 500 м", - добавил специалист.

По итогам мирового первенства в Инцелле сборная России заняла шестое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 11 медалей (одну золотую и 10 бронзовых), что является рекордом национальной команды по количеству наград на одном чемпионате мира на отдельных дистанциях. Предыдущий рекорд был установлен на домашнем чемпионате мира 2016 года в Коломне, когда российские конькобежцы завоевали три золота, два серебра и одну бронзу. Первое место в общем зачете заняла сборная Нидерландов (8-6-2), второе - Чехии (2-0-0), третье - Норвегии (1-3-0).