Тренер сборной России заявил, что его порадовало выступление российских конькобежцев на ЧМ

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях порадовало тренера национальной команды Константина Полтавца. Об этом он рассказал ТАСС.

По итогам мирового первенства в немецком Инцелле сборная России заняла шестое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 11 медалей (одну золотую и 10 бронзовых), что является рекордом национальной команды по количеству наград на одном чемпионате мира. Предыдущий рекорд был установлен на домашнем чемпионате мира 2016 года в Коломне, когда российские конькобежцы завоевали три золота, два серебра и одну бронзу. Первое место в общем зачете заняла сборная Нидерландов (8-6-2), второе - Чехии (2-0-0), третье - Норвегии (1-3-0).

"Конкуренция выросла, это нужно учитывать, нужно смотреть реально, анализировать и думать, какие шаги делать дальше, в каком направлении двигаться, чтобы продолжать занимать лидирующие позиции, - заявил Полтавец. - Медалей много, та структура групп, которую мы строили последние годы, работает. Везде есть медали, есть лидеры и конкурентоспособные спортсмены, это радует. Это первый год после Олимпиады, дальше нужно смотреть на молодых ребят".

"Из бронзовых медалей этого чемпионата нам, наверное, можно вылепить целую архитектурную фигуру, к сожалению, золотая медаль у нас одна, у Руслана Мурашова, он порадовал. Хочется сказать, что Катя Шихова в трудной ситуации проявила бойцовский характер, с задором, с азартом, со спортивной злостью вышла на дистанцию (Шихова стала четвертой в забеге на 1500 м - прим. ТАСС). Учитывая те условия, в которых она находилась последние три недели, это один из выдающихся забегов в ее карьере, она показала мировой уровень. Она приболела сильно, а потом случилось отравление", - заключил тренер.

С 23 по 24 февраля в голландском Херенвене пройдет чемпионат мира в спринтерском многоборье.