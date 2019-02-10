Футбольный арбитр Карасев будет восстанавливаться после травмы около трех недель

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный арбитр Сергей Карасев из-за травмы на тренировочном сборе выбыл на срок около трех недель. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что арбитр покинул сбор российских судей в Турции из-за полученного повреждения.

"Во время спринта я получил травму - надрыв четырехглавой мышцы. У меня впервые такая травма, поэтому врачи говорят, что стандартный срок восстановления - три недели, после которых человек вливается в общую группу и может тренироваться с полной выкладкой, - сказал Карасев. - Все зависит от лечения, поскольку сразу после травмы в первые три-пять дней в плане восстановления нужно делать все правильно".

Карасев не стал говорить, получал ли он назначения на ближайшие матчи еврокубков. "Такие назначения конфиденциальны, их получают за три-пять дней [до игры]. Травму же я получил раньше - почти шесть дней назад. Как только я узнал, что это достаточно серьезно и мне нужно время для восстановления, мы сразу сообщили Роберто Розетти (руководитель судейского комитета УЕФА - прим. ТАСС).

Карасев рассказал, что не намерен форсировать восстановление. "Лучше потерять еще лишних три, пять или семь дней, чем заработать рецидив. Меня поддерживают глава департамента судейства [Российского футбольного союза] Александр Егоров и Розетти, которые говорят, что нужно спокойно восстанавливаться. Форсировать лечение я не буду однозначно, так как возможен риск рецидива, мышца должна восстановиться полностью", - сказал судья.

Карасев является арбитром Международной федерации футбола с 2010 года, с июня 2013 года входит в элитную группу арбитров УЕФА. На чемпионате Европы 2016 года обслуживал матчи группового этапа Румыния - Швейцария (1:1) и Исландия - Венгрия (1:1). На чемпионате мира 2018 года работал на матче между сборными Австралии и Перу (0:2), став первым за 12 лет российским судьей, обслуживавшим матч на мировом первенстве.