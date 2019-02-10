СМИ: зарплата футболиста "Монако" Головина составляет €225 тыс. в месяц

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Футболист клуба чемпионата Франции "Монако" и сборной России Александр Головин зарабатывает в месяц €225 тыс. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Еquipe.

По информации источника, самая высокая зарплата в клубе у колумбийского нападающего "Монако" Радамеля Фалькао, который получает €750 тыс. в месяц. На втором месте идет испанский полузащитник Сеск Фабрегас (€600 тыс.), на третьем - польский защитник Камиль Глик (€290 тыс.). Россиянин занимает седьмое место по этому показателю.

В воскресенье Головин получил травму голеностопного сустава в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (2:2). По словам главного тренера "Монако" Леонардо Жардима, российский полузащитник может пропустить несколько недель.

Головин перешел в "Монако" в июле 2018 года из российского ЦСКА и подписал контракт с клубом на пять лет. 22-летний российский полузащитник 2 февраля отметился первым забитым мячом за "Монако" в матче чемпионате Франции с "Тулузой" (2:1). 29 января Головин отличился в кубковой встрече против "Генгама" (2:2, 4:5 по пенальти). Во всех турнирах в текущем сезоне на счету россиянина 21 матч, два мяча и две голевые передачи.