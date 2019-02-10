В Москве отпраздновали День зимних видов спорта

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Олимпийский комитет России (ОКР) в пятый раз провел традиционный День зимних видов спорта, который ежегодно проводится по всей стране с 2015 года. Парк Горького впервые выступил главной площадкой мероприятия в Москве.

Праздник, который был приурочен к пятой годовщине проведения Олимпийских игр в Сочи и годовщине Олимпийских игр в Пхёнчхане, включил в себя спортивные соревнования, эстафеты, мастер-классы и встречи со спортсменами. На протяжении всего дня на главной сцене работали ведущий и диджей, с музыкальными номерами выступали кавер-группы. На мероприятии трудились 30 волонтеров, которые помогали гостям и организаторам, создавая праздничную атмосферу.

В рамках обширной программы Дня зимних видов спорта, начиная с самого утра и до позднего вечера, прошли турниры по керлингу и конькобежному спорту, мастер-классы по фигурному катанию, керлингу, биатлону, хоккею и лыжным гонкам с участием олимпийских чемпионов и призеров, а также многочисленные развлекательные и познавательные мероприятия.

В торжественной церемонии открытия праздника принял участие президент ОКР Станислав Поздняков. "Сегодня мы вспоминаем успех Сочи-2014, это одни из самых успешных Игр для нашей страны в истории. У нас уникальные возможности в плане проведения летних и зимних Олимпийских игр, а также других крупнейших соревнований, проведением которых мы можем гордиться. Такими крупнейшими соревнованиями мы популяризируем спорт и приобщаем всех жителей нашей страны к такому празднику", - сказал Поздняков.

Также в церемонии открытия приняли участие президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, олимпийская чемпионка Игр в Сочи по фигурному катанию Екатерина Боброва и трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию и президент Российского союза спортсменов Галина Горохова. Видео- приветы гостям мероприятия передали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Официальное обращение гостям праздника передал президент Континентальной хоккейной лиги, бывший руководитель оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко. "Благодаря этому празднику у нас появилась замечательная традиция, которая объединяет спортсменов и любителей спорта по всей России", - говорится в обращении Чернышенко.

Знакомство с зимними видами спорта

В течение всего дня на Пушкинской набережной работал павильон зимних видов спорта, в котором были представлены площадки всех федераций, а гости праздника могли познакомиться с каждым видом спорта поближе. "На нашей площадке представлена экипировка и снаряжение, также мы выдаем информацию о спортивных школах Москвы, где можно просто прийти покататься или отдать детей заниматься горнолыжным спортом, - сказал представитель Российской федерации горнолыжного спорта Александр Подобедов. - Очень хорошая организация, здорово, что на открытии мероприятия собрали олимпийских чемпионов прошлых лет, это пропаганда здорового образа жизни, зимних видов спорта, интересное мероприятие".

Федерация конькобежного спорта России презентовала шорт-трек и конькобежный спорт, на экспозиции была представлена экипировка национальной сборной, гостям рассказали про спортсменов и инвентарь. По словам представителей площадки, наибольшее впечатление на зрителей произвели коньки спортсменов, им было интересно посмотреть на их конструкцию и найти различия в экипировке. Параллельно с презентацией на большом экране проходила трансляция чемпионата мира по конькобежному спорту и Кубка мира по шорт-треку, а зрители в прямом эфире могли наблюдать за выступлениями российских спортсменов и поддерживать их.

На стенде Федерации санного спорта РФ прошел мастер-класс участницы зимних Олимпийских игр в Ванкувере и в Сочи Натальи Хоревой, которая рассказала про особенности санного спорта и управления санями, а также провела автограф-сессию и сфотографировалась со всеми желающими. Союз биатлонистов России презентовал новое оружие и форму национальной сборной, а также знакомил с культурой лыжного спорта. На хоккейном стенде представили бренд "Красная машина", а видео на экране напоминало о победных моментах сборной России на Олимпийских играх - 2018. Также гости мероприятия смогли узнать больше о лыжных гонках, фристайле, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее и скелетоне.

Помимо презентации зимних видов спорта, в павильоне был представлен стенд Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором проводилась антидопинговая викторина "Играй честно". Гостям предлагалось ответить на десять вопросов на тему противодействия применению допинга в спорте, от восьми правильных ответов участники получали подарок с символикой РУСАДА.

В рамках Дня зимних видов спорта в парке прошел конькобежный фестиваль "Московские молнии", в котором за весь день состоялось 528 забегов спортсменов-любителей. Каждый желающий смог почувствовать себя настоящим конькобежцем, приняв участие в спринтерском забеге. Участники были разделены по возрастным группам. Помимо традиционных забегов, у женщин состоялся забег с колясками, а у мужчин - с автомобильными шинами.

Стать ближе к спортсменам

Каждый желающий мог получить автограф любимого спортсмена и сделать совместное фото с олимпийскими чемпионами и призерами. В мероприятиях участвовали Александр Легков, Екатерина Боброва, Лидия Скобликова, Екатерина Галкина, Софья Великая, Алексей Есин, Ольга Подчуфарова, Сергей Шахрай и другие российские спортсмены.

Призер Олимпийских игр, чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провел часовую тренировку в рамках национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина", в которой приняли участие воспитанники московского хоккейного клуба "Динамо" 2008 года рождения. По окончании тренировки Яшин долго раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.

"Эмоции зашкаливают, все прошло очень здорово, надеюсь, что ребятам понравился мастер-класс, который проходил в рамках программы подготовки Федерации хоккея России, - сказал Яшин. - Сегодня была техническая тренировка, отрабатывали мастерство катания, надеюсь, что ребята вырастут настоящими хоккеистами. Очень классная программа Федерации хоккея России, я очень часто участвую в таких мастер-классах, очень благодарен федерации за то, что такие мероприятия проходят для ребят, это здорово, надеюсь, что все ребята довольны. Не буду говорить про себя, что я был хорошим хоккеистом, но это передача опыта молодому поколению, то, что мы знаем, мы можем передать им, чтобы они были еще круче, чем мы".

После Яшина на лед вышли игроки Молодежной хоккейной лиги Роман Багин и Артем Мельников, которые также провели тренировку для юных хоккеистов.

День зимних видов спорта традиционно проходит по всей стране ежегодно с 2015 года в первые выходные месяца после 7 февраля и посвящен развитию и популяризации различных спортивных дисциплин. В этом году он также приурочен к дате старта Олимпийских игр в Сочи.