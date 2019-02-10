Москвичи Баркова и Сверидонов стали чемпионами России по танцевальному спорту в двоеборье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Москвичи Ангелина Баркова и Евгений Сверидонов заняли первое место в чемпионате России по танцевальному спорту в спортивной дисциплине "двоеборье" среди взрослых (старше 19 лет). Турнир стартовал 8 февраля и длился три дня в столичном выставочном центре "Крокус Экспо", передает корреспондент ТАСС.

"В этот раз была сумасшедшая подготовка, мы не вылезали из зала последние два месяца. С каждым разом мы хотим большего. Сейчас у нас впереди серия турниров Grand Slam (международные соревнования по танцевальному спорту - прим. ТАСС) и в сентябре чемпионат мира", - сказал о дальнейших планах Сверидонов.

Вице-чемпионами России стали Елизавета Лыхина и Семен Хржановский (Москва), третье место заняли Алина Агеева и Олег Чжен (Москва).

Также первенство России среди юношей и девушек (12-13 лет) взяла пара из Москвы - Никита Кульпин и София Сурнакова. Среди танцоров в возрастной категории 14-15 лет победителями стали Кирилл Курбатов и Александра Ревель- Муроз (Москва). Первое место среди юниоров и юниорок (16-18 лет) заняла столичная пара - Герман Пугачев и Ариадна Тишова.

За первые места во всех номинациях боролись спортсмены из 56 регионов РФ. Организаторами мероприятия выступила Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.