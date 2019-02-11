Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира в Инцелле

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 11 февраля. /ТАСС/. В воскресенье в немецком Инцелле завершился чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Российские спортсмены завоевали 11 медалей - одно золото и десять бронз. Сборная России заняла шестое место в неофициальном медальном зачете. Первой стала сборная Нидерландов (8-6-2), второй - команда США (2-0-1), третьей - Чехии (2-0-0). 11 медалей является рекордом национальной команды по количеству наград на одном чемпионате мира. Предыдущий рекорд был установлен на домашнем турнире 2016 года в Коломне, когда российские конькобежцы завоевали три золота, два серебра и одну бронзу. Единственное золото для сборной России завоевал спринтер Руслан Мурашов. На дистанции 500 м он оказался сильнее не только Виктора Муштакова, ставшего третьим, но и лидера национальной команды Павла Кулижникова, для которого чемпионат не задался вовсе. На дистанции 1000 м у спортсмена, по словам его тренера Дмитрия Дорофеева, произошел "сбой в системе" - россиянин перепутал дорожки и важнейший поворот проехал на прямых ногах, растеряв все преимущество.

Кулижников, подводя итоги неудачного турнира, сослался на недостаток везения. Вместе с Мурашовым и Муштаковым он смог выиграть только бронзу в командном спринте. Шанс реабилитироваться ему представится довольно скоро - 23 и 24 февраля в голландском Херенвене пройдет чемпионат мира в спринтерском многоборье. Не смог увезти золото из Инцелля и другой признанный лидер сборной России Денис Юсков, который довольствовался бронзой на дистанции 1500 м. В беседе с ТАСС Юсков заявил, что испытал весь спектр эмоций от этой медали, а также отметил, что главной целью на остаток сезона станет завоевание третьего в карьере Кубка мира. Тренер Юскова Константин Полтавец отметил, что нельзя называть такой результат неудачей, указав на рост конкуренции в мировом конькобежном спорте. Отдельно стоит выделить бронзу Данилы Семерикова в забеге на 10000 м, который после награждения признался в ненависти к данной дистанции. Также Семериков помог мужской команде стать третьей в гонке преследования. Драма Шиховой и готовность Фаткулиной В отличие от мужской команды, где все лидеры подошли к турниру в Инцелле в оптимальной форме, в женской части сборной были проблемы. Ольга Фаткулина по ходу турнира призналась, что готова только на 60 процентов, а в последний день турнира, когда были надежды на удачное выступление Екатерины Шиховой на 1500 м, оказалось, что она перенесла болезнь и отравление перед стартом турнира. Несмотря на это, спортсменка проявила настоящее мужество и показала отличное катание мирового уровня, которого хватило только на четвертое место. После завершения забега Шихова не смогла сдержать слез и миновала ожидающих ее журналистов. В любом случае женская команда внесла существенный вклад в медальные достижения российской сборной. На счету Натальи Ворониной две личные бронзы, завоеванные на дистанциях 3000 и 5000 м, Елизавета Казелина в заключительный день стала третьей в масс-старте. Кроме того, российские конькобежки стали третьими в командном спринте и командной гонке преследования.