Будущую детскую школу биатлона в Южно-Сахалинске предложено назвать в честь Анны Богалий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложить открыть в Южно-Сахалинске детскую школу биатлона и назвать ее в честь двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий. Об этом сама Богалий рассказала ТАСС.

"В 2015 году мы открывали здесь первые соревнования по биатлону, - заметила Богалий. - Это происходило неподалеку от арены "Спартак" на маленьком стадионе, и первые шаги биатлонисты делали там. В 180 км от Южно-Сахалинска расположен город Томари, где также есть биатлонный комплекс".

"Я думаю, биатлон в Южно-Сахалинске будет распространен повсеместно, - продолжила собеседница ТАСС. - Мы во вторник утром на деловом завтраке с главой региона все обсудим и свои идеи донесем. Но вчера на общей встрече он меня немного удивил предложением открыть в Южно-Сахалинске школу, носящую мое имя, и дальше все развивать. Мне такое внимание очень приятно, но для того, чтобы реализовать все задуманное, нужно еще очень много сделать".

Богалий заметила, что детский биатлон на Сахалине прогрессирует. "Детей нужно учить биатлону шаг за шагом, но результаты уже есть. Это видно по нашему Кубку (Кубок Анны Богалий - прим. ТАСС), который мы проводим седьмой год. А Сахалин участвует в этих соревнованиях уже около пяти лет", - отметила двукратная олимпийская чемпионка.

"На имеющемся в Южно-Сахалинске новом комплексе можно проводить серьезные международные соревнования. Посмотрите, какое прекрасное многофункциональное здание построено рядом с трассой, где все есть. Да и места здесь очень красивые", - подытожила Богалий.

На новом лыжно-биатлонном комплексе "Триумф", расположенном рядом с центральной частью Южно-Сахалинска, с 9 по 16 февраля проходит соревнования зимних международных спортивных игр "Дети Азии" по лыжам и биатлону.