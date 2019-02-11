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Футбол в России

"Енисей" проведет домашний матч 18-го тура РПЛ с "Ростовом" в Сочи

Встреча перенесена в связи с тем, что домашняя арена клуба в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб "Енисей" проведет матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" на стадионе в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Встреча перенесена в связи с тем, что домашняя арена клуба в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта. Игра "Енисей" - "Ростов" состоится 1 марта на стадионе "Фишт".

"Енисей" набрал 10 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, одержав две победы в 17 матчах.

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