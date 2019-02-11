ФК "Томь" погасил все долги по зарплатам, договорам и налогам на сумму 186 млн рублей

ТАСС, 11 февраля. Футбольный клуб "Томь" рассчитался со всеми задолженностями по зарплатам, договорам и налогам, которые к началу 2019 года составляли 186 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Томской области.

Ранее сообщалось, что в январе "Томь" получила от спонсора - "Газпром нефти" - транш в размере 400 млн руб. на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел многомиллионные долги по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Выплаты долгов не дождались девять игроков "Томи" - из-за проблем с финансированием ушли Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.

"На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ФК "Томь" более 186 млн руб. в пользу различных взыскателей, в конце января на депозитный счет отдела поступили денежные средства, достаточные для погашения всей суммы долга, - сказали в пресс-службе. - В результате сотрудником отдела перечислено 7 млн руб. в пользу взыскания задолженности по заработной плате, 135,5 млн руб. направлены в государственный бюджет, 27 млн руб. переведено юридическим лицам в счет погашения долгов клуба по договорным обязательствам".

Также с футбольного клуба взыскан исполнительский сбор - денежное обязательство за неисполнение судебного решения в добровольный срок - в размере 16,5 млн руб. После погашения долгов приставы сняли арест со счетов клуба.

"Томь" после 24 туров набрала 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги. Сезон после зимней паузы возобновится в начале марта.