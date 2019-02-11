Около тонны алюминия ушло на изготовление медалей Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка тонны алюминия ушло на изготовление медалей Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора края.

Изготовлением медалей занималась компания "Русал", являющимся собственником Красноярского алюминиевого завода.

"На изготовление медалей ушло около тонны алюминиевого сплава, а на золочение медалей - не менее 420 граммов чистого золота 999-й пробы. Вес медалей варьируется от 247 до 250 граммов. Для сравнения, вес одной медали Олимпиады в Сочи достигал 531 грамма", - говорится в сообщении. Изготовление одной медали занимало четыре дня.

Корпуса медалей выполнены из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов и покрыты драгоценными металлами в соответствии с тремя достоинствами - золотом, серебром и бронзой. Для производства медалей был использован новый алюминиевый сплав, применяемый в авиакосмической отрасли и судостроении. Его уникальность состоит в наличии скандия - редкоземельного элемента, который позволяет существенно повысить эксплуатационные свойства алюминиевых изделий.

"Спортивные победы такого уровня - это всегда некий сплав. Сплав таланта спортсмена, который подарила ему природа, сплав трудолюбия - это его долгие тренировки. И, конечно, сюда нужно добавить чуть-чуть удачи. Мне кажется, что медали зимней Универсиады напоминают ту самую спортивную победу, мы можем гордиться таким исполнением наград", - цитирует пресс-служба губернатора края Александра Усса.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.