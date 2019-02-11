Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

21-летняя теннисистка набрала 3230 очков. Россиянка Мария Шарапова осталась на 27-й строчке.

В топ-10 изменений не произошло. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака. На втором месте расположилась Петра Квитова из Чехии. Тройку замыкает румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 11 февраля: