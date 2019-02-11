Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
21-летняя теннисистка набрала 3230 очков. Россиянка Мария Шарапова осталась на 27-й строчке.
В топ-10 изменений не произошло. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака. На втором месте расположилась Петра Квитова из Чехии. Тройку замыкает румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA от 11 февраля:
- 1 (1). Наоми Осака (Япония) - 7030 очков;
- 2 (2). Петра Квитова (Чехия) - 5920;
- 3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 5582;
- 4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5307;
- 5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5100;
- 6 (6). Ангелик Кербер (Германия) - 4965;
- 7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4940;
- 8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4845;
- 9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;
- 10 (10). Каролин Возняцки (Дания) - 3467...
- 14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3230...
- 27 (27). Мария Шарапова (Россия) - 1717...
- 32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1565...
- 65 (65). Екатерина Александрова (Россия) - 874;
- 66 (66). Екатерина Макарова (Россия) - 864;
- 74 (74). Евгения Родина (Россия) - 800...
- 76 (76) .Вера Звонарева (Россия) - 765;
- 77 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) - 757...
- 87 (87). Анастасия Потапова (Россия) - 689...
- 95 (95). Анна Блинкова (Россия) - 639..
- 98 (98) Вероника Кудерметова (Россия) - 621.