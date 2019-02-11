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Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге WTA

Мария Шарапова осталась на 27-й строчке

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

21-летняя теннисистка набрала 3230 очков. Россиянка Мария Шарапова осталась на 27-й строчке.

В топ-10 изменений не произошло. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака. На втором месте расположилась Петра Квитова из Чехии. Тройку замыкает румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 11 февраля:

  • 1 (1). Наоми Осака (Япония) - 7030 очков;
  • 2 (2). Петра Квитова (Чехия) - 5920;
  • 3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 5582;
  • 4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5307;
  • 5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5100;
  • 6 (6). Ангелик Кербер (Германия) - 4965;
  • 7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4940;
  • 8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4845;
  • 9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;
  • 10 (10). Каролин Возняцки (Дания) - 3467...
  • 14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3230...
  • 27 (27). Мария Шарапова (Россия) - 1717...
  • 32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1565...
  • 65 (65). Екатерина Александрова (Россия) - 874;
  • 66 (66). Екатерина Макарова (Россия) - 864;
  • 74 (74). Евгения Родина (Россия) - 800...
  • 76 (76) .Вера Звонарева (Россия) - 765;
  • 77 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) - 757...
  • 87 (87). Анастасия Потапова (Россия) - 689...
  • 95 (95). Анна Блинкова (Россия) - 639..
  • 98 (98) Вероника Кудерметова (Россия) - 621.
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