Иванов: система отбора FIBA на Кубок мира приобрела маразматический характер

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Календарь Международной федерации баскетбола (FIBA) - несуразный, а система отбора на Кубок мира приобрела маразматический характер. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

FIBA не раз открыто возмущалась календарем Евролиги в связи с тем, что в нем не предусмотрены окна для игр национальных команд. Евролига, в свою очередь, заявила, что игроки клубов-участников турнира имеют право беспрепятственно уезжать на матчи сборных команд по ходу сезона. Несмотря на то, что конфликт FIBA и Евролиги длится не один год, система проведения матчей сборных останется прежней, хоть и пересекается с клубными соревнованиями.

"Конечно, есть проблема, и она достаточно давно существует - весь сезон, но, на мой взгляд, эта проблема создана FIBA, а не Евролигой, и она достаточно несуразная, - сказал Иванов. - Я могу понять доводы тех, кто говорит, что матчи сборных во время регулярного сезона идут на пользу, потому что команды играют дома, и зрители могут чуть ли не впервые посмотреть на свою сборную. Это серьезный аргумент, но можно привести контраргумент: вы посмотрите, сколько было зрителей на матче Евролиги ЦСКА - "Реал", а потом посмотрите, сколько будет болельщиков на матче сборной России дома. Сравните, и вам многое станет ясно, но это не главное".

"Главное в другом - приведу примеры, которые, на мой взгляд, доказывают, что календарь FIBA со сборными - несуразный. Кто у нас сегодня чемпион Европы? Команда Словении, которая уже не вышла на Кубок мира через отбор. Причина лежит на поверхности: никто из игроков прекрасной сборной Словении, которая стала чемпионом Европы, обыграв всех в одну калитку, в ходе отбора ни разу не играл и играть не будет", - отметил Иванов.

"Запрет НБА на участие игроков в Олимпиаде реален"

По мнению Иванова, чемпион Европы не должен играть отборочный турнир. "Он должен автоматически отбираться на Кубок мира, но теперь эта система (отбора) приобрела маразматический характер, - отметил он. - В тех сборных, которые в результате отбора попадут на Кубок мира, не будет ни одного игрока, принимавшего участия в отборочном турнире, уверяю вас в этом. Получается, что одни игроки стараются, выкладываются и вытаскивают сборную на Кубок мира, а на сам турнир поедут совершенно другие".

"Мы все время зациклены на Евролиге и чемпионате Европы, но мы говорим о Кубке мира. Мало кто знает, что сборная США, которая тоже участвует в отборочном турнире, гостевые матчи не проводит, точнее, проводит, но только в Новом Орлеане. Если FIBA что-нибудь скажет против, вы знаете, что ответит им сборная США? Там даже боятся заикнуться по этому поводу, все время кивают на Европу", - сказал Иванов.

"Это вообще может кончиться плохо, потому что все сильнейшие в мире игроки могут теперь оказаться только на Олимпиаде. И то при условии, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не вступит на путь Национальной хоккейной лиги и не запретит своим игрокам, причем не только американцам, а всем лучшим европейским, участвовать в Олимпиадах - вполне реальный сценарий. У нас же была хорошая система - в сентябре все сборные, когда нет клубных соревнований, проводили отборочные игры. Да, в одном месте, но там система была объективной - все сильнейшие играли, сейчас сильнейшие не играют и, уверяю вас, играть не будут до тех пор, пока система не будет изменена", - резюмировал собеседник ТАСС.

Кубок мира - 2019 пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. В финальном турнире выступят 32 команд, из которых пока известна лишь одна - эта представляющая хозяев сборная Китая.