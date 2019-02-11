Яшин отметил, что ему понравилась самоотдача российских хоккеистов на этапе Евротура

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Призер Олимпийских игр, чемпион мира по хоккею Алексей Яшин доволен самоотдачей, с которой игроки сборной России выступали на шведском этапе Евротура. Об этом он сообщил ТАСС.

Сборная России заняла второе место по итогам третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. В первом матче сборная России в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в вынесенной встрече в Ярославле. В Стокгольме россияне уступили команде Швеции со счетом 2:4, а в заключительном матче сборная России переиграла чехов со счетом 3:1.

"Со шведами нашей сборной где-то не повезло, уже когда сравняли счет, могли переломить игру, - сказал Яшин. - Первую игру с финнами вытащили по буллитам, хотя должны были выигрывать в овертайме. Понятно, что очень много новых ребят, это здорово, что у них есть возможность себя проявить, для этого такие матчи и есть. Мне понравился хоккей и самоотдача, да, со шведами проиграли, не повезло, но самоотдача ребят мне очень понравилась".

Собеседник агентства отметил нападающего Илью Михеева. "Забил три гола, очень неплохо сыграл, агрессивный. Я думаю, что его ждет большое будущее, пожелаю ему удачи. Вадим Шипачев нормально выглядел в роли капитана, никаких проблем с этим не было. Он самый опытный игрок, звезда мирового хоккея", - добавил Яшин.

Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии с 2 по 5 мая.